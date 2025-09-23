إيران تؤكد استعدادها للتعامل مع العقوبات الأوروبية

أعلنت الحكومة الإيرانية استعدادها للتعامل مع أي آثار لآلية الزناد، مؤكدةً أن الدبلوماسية الإيرانية تعمل لمنع تفعيل هذه الآلية، وأن الحكومة لم ترحّب يوماً بالعقوبات، لكنها منذ البداية كانت مستعدة لمواجهة مختلف القضايا.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الحكومة لديها خطط لإدارة الاقتصاد الكلّي والسيولة النقدية، مؤكدةً أن مراقبة الأسعار مع ضمان الإنتاج والتوزيع المنتظم جزء من استراتيجيتها لضمان عدم تأثير العقوبات على معيشة المواطنين.

ورأت مهاجراني، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أن الحكومة تعتبر آلية الزناد غير قانونية، وأن أبعادها النفسية قد تترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لتخفيف أي تأثير محتمل على حياة المواطنين، بما في ذلك متابعة برامج الدعم وتوزيع بطاقات السلع الأساسية.

وعن مواجهة العقوبات، أكدت المتحدثة أن الحكومة تتابع تنويع طرق الاستيراد والتصدير، وتعزيز التجارة مع الجيران، وتقوية الصادرات غير النفطية، وتوسيع الأسواق المستهدفة، لضمان الحد من آثار أي ضغوط محتملة ناجمة عن آلية الزناد.

وفيما يتعلق بإدارة الطاقة خلال الشتاء، قالت مهاجراني إن زيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية بأكثر من 2000 ميغاواط ستساعد في معالجة عدم التوازن الطاقوي، مع تحديث المحطات القائمة، ومراقبة استهلاك الوقود، مع التركيز على مرافق الدولة.

وعن زيارة الرئيس الإيراني إلى نيويورك، أكدت المتحدثة أن مسعود بزشكيان سيلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الساعة 17:30 بتوقيت طهران، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي لإظهار استعداد إيران للحوار مع من يرغبون فيه.

