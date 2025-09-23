النائب ميشال موسى يستنكر المجزرة الإسرائيلية في بنت جبيل

أعرب النائب ميشال موسى عن أسفه واستنكاره لاستمرار الاعتداءات “الإسرائيلية” على لبنان، واصفاً المجزرة التي وقعت في بنت جبيل بأنها “تعبير واضح عن الإجرام الإسرائيلي”.

وفي حديث اذاعي، شدد موسى على أن لبنان يواجه ضغطاً كبيراً، وأن تصريحات الموفد الأميركي توم براك تأتي ضمن هذا السياق، داعياً اللبنانيين إلى “وحدة الموقف والتضامن بين كل الفرقاء لتقوية موقف لبنان في مفاوضاته مع إسرائيل”.

وأشار إلى أهمية متابعة الحراك العربي والدولي، بما في ذلك الاجتماعات في نيويورك والاعتراف بحل الدولتين، مؤكداً أن “الدعم العربي والدولي الفعلي للبنان يعزز موقفه التفاوضي ويردع إسرائيل عن انتهاك الأعراف الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام