الإثنين   
   22 09 2025   
   29 ربيع الأول 1447   
   بيروت 22:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    كيف يستقبل الغزيون الاعتراف العالمي بدولة فلسطين

    كيف ينظر اهالي قطاع غزة المحاصر والمدمر بالاعتراف العالمي بدولة فلسطين؟

    تقرير: عماد عيد

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    بلديات فرنسية تتحدى التحذيرات وترفع العلم الفلسطيني وسط ترحيب شعبي بالاعتراف بالدولة

    بلديات فرنسية تتحدى التحذيرات وترفع العلم الفلسطيني وسط ترحيب شعبي بالاعتراف بالدولة

    أسير إسرائيلي من غزة: “نتنياهو يقودنا إلى كارثة جماعية”

    أسير إسرائيلي من غزة: “نتنياهو يقودنا إلى كارثة جماعية”

    أمن المقاومة بغزة ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال

    أمن المقاومة بغزة ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال