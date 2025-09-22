الإثنين   
    واشنطن تتعهد بالدفاع عن “كل شبر من أراضي الناتو أمام الانتهاكات الروسية”

      تعهد مندوب الولايات المتحدة الجديد لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الاثنين، بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال خطاب ألقاه في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ناقش خرق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا، إحدى دول الحلف.

      وجاء هذا التعهد عقب قيام ثلاث مقاتلات روسية من طراز “ميغ-31” بخرق المجال الجوي الإستوني يوم الجمعة الماضي لمدة نحو 12 دقيقة، ما أثار استنكارًا دوليًا واعتُبر استفزازًا خطيرًا، في حين نفى الجانب الروسي أي تجاوز.

      ودعت إستونيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة “الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني”، كما طالبت بإجراء مشاورات مع حلفاء الناتو.

      وقال والتز: “كما ذكرنا قبل تسعة أيام، الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائنا في الناتو في مواجهة أي انتهاك للمجال الجوي. أؤكد أن الولايات المتحدة ستدافع مع حلفائها عن كل شبر من أراضي الحلف”.

      وجاءت هذه التطورات بعد إعلان بولندا، المنضوية أيضًا في الناتو، عن انتهاكات متكررة لأجوائها من قبل طائرات مسيرة روسية، ضمن الهجمات على أوكرانيا، ووصفت وارسو ذلك بـ”العمل العدواني”.

      كما أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، خرق المجال الجوي، مؤكداً التزامه بالدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد روسي. وعندما سُئل عن إمكانية دعم دول الاتحاد الأوروبي إذا كثّفت روسيا أعمالها العدائية، أجاب ترامب: “نعم، سأفعل ذلك”.

      وشهدت العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقلبات متعددة، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، رغم دعوات الرئيس الأمريكي للسلام. وقال ترامب الخميس، عقب زيارة دولة لبريطانيا، إن بوتين “خيب أملي” بمواصلته الحرب.

      وفي أول خطاب له أمام مجلس الأمن، أكد والتز أن الولايات المتحدة تتوقع من روسيا البحث عن سبل خفض التصعيد وعدم توسيع نطاق النزاع، مشدداً على أن الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لدول الناتو تعتبر مجازفة خطيرة قد تؤدي إلى تصعيد أكبر.

      المصدر: أ.ف.ب.

