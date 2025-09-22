مستشار الامام الخامنئي محمد مخبر: من الدفاع المقدس إلى اليوم وحدة الأمة تحكم على العدو بالفشل

أكد محمد مخبر مستشار ومساعد الامام السيد علي الخامنئي أنّ رسالة إيران واضحة من الدفاع المقدس الذي استمر ثماني سنوات إلى أحداث اليوم بأن وحدة الأمة وقوتها تجعل جميع آليات العدو وتكتيكاته محكوم عليها بالفشل.

وفي تغريدة له على صفحته الشخصية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، كتب مخبر: “من خنادق الفاو إلى خنادق خان يونس، رُسم خط مقاومة متواصل؛ خط لا يعرف حدودًا ولا زمنًا. من الدفاع المقدس الذي استمر ثماني سنوات إلى اثني عشر يومًا، الرسالة واحدة: الدفاع باقٍ”.

وأضاف مستشار القائد: “ستُكتب الفشل لآليات العدو العنيدة، من تسليح صدام إلى استخدام القذائف الصاروخية، ما دام صوت الوحدة والتماسك مسموعًا في كل أرجاء إيران”.

المصدر: وكالة مهر