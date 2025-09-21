الإثنين   
    الوزير ناصر الدين: من قانا إلى بنت جبيل.. عدو يواجه الطفولة بالنار

      قال وزير الصحة العامة في لبنان ركان ناصر الدين “‏لا جديد في الصورة والعدوان، كبرنا وخبر المجزرة واحد، والمظلوم واحد، والمجرم واحد”، وتابع “فقط تتغير أسماء الأطفال الشهداء، اليوم فُجعنا بهادي وسيلين وأسيل”.

      وأضاف ناصر الدين، يوم الأحد “من قانا إلى المنصوري إلى بنت جبيل… مجرم وعدوّ يواجه الطفولة بالنار… الرحمة والخلود للشهداء”.

      يُذكر أن العدو الإسرائيلي ارتكب، يوم الأحد، مجزرة في مدينة بنت جبيل، جنوب لبنان، ارتقى فيها خمسة شهداء، من بينهم أطفال، في انتهاكٍ جديدٍ وفاضحٍ للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

