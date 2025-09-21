النائب فضل الله تعليقا على مجزرة العدو في بنت جبيل: الاعتداءات تزيد أهل الجنوب تمسكا بخيار المقاومة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله في حديث له الاحد “ارتكب العدو الاسرائيلي جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال في بنت جبيل، ليضيف إلى سجله مزيدا من الجرائم التي تقع تحت نظر لجنة مراقبة وقف النار التي تحولت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار”.

واضاف فضل الله ان “اللجنة لم تشكل أي ضمانة للبنان، بينما الدولة اللبنانية تقف في أحسن الأحوال عاجزة عن القيام بأي خطوة عملية”، وتابع “لعل صرخة الجنوبيين المحقة تصل إلى أسماع المسؤولين ليتحركوا من أجل وقف هذه الاستباحة لدمائهم الطاهرة”، وقال “قد ثبت لهم مرة أخرى أن اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفر لهم الأمن والاستقرار”.

واكد فضل الله ان “كل هذه الاعتداءات وأعمال القتل التي يمارسها العدو لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه وحقوقه”، وتابع “هذه الاعتداءات تزيد أهل الجنوب تمسكا بخيار المقاومة لأنه الخيار الذي حرر الأرض وحمى شعبها”.

المصدر: موقع المنار