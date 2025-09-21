الاحتلال يتوغل إلى بلدات جديدة في القنيطرة ويعتقل شاباً

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في القنيطرة جنوب سوريا، حيث توغّل إلى بلدات جديدة، وأجرى عمليات تفتيش واعتقل أحد السكان قبل أن يفرج عنه لاحقاً، وفقاً لما نقله “تلفزيون سوريا”.

وقالت شبكات إخبارية محلية سورية، إن قوة تابعة لجيش الاحتلال، مكونة من ثلاث سيارات عسكرية، توغّلت مساء أمس السبت على الطريق الواصل بين خان أرنبة وأوفانيا في ريف القنيطرة.

وأضافت أن القوة تمركزت قرب مدخل “مشتل المأمون” وفتشته، واعتقلت مواطناً من بلدة أوفانيا، لتطلق سراحه لاحقاً، ثم عادت بعدها إلى نقاطها العسكرية في المنطقة.

كذلك، توغّلت قوة تابعة للاحتلال في بلدة بريقة وتحركت بين شوارعها، فيما تحرك رتل عسكري إسرائيلي من تل الأحمر الغربي باتجاه بلدة كودنا، حيث فتش أحد المنازل ثم انسحب عائداً إلى مواقع في التل.

وتوغّلت دورية تابعة لجيش الاحتلال صباح أمس السبت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وأقامت حاجزاً مؤقتاً فيها، بحسب ما أفاد “تلفزيون سوريا”.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الفائتة، توغّلت قوات الاحتلال في عدة مناطق بريفَي درعا والقنيطرة، ثم انسحبت منها لاحقاً، كما أوقفت راعي أغنام لساعات قبل أن تُفرج عنه.

هذا وأفادت مصادر محلية بأن رتلاً لجيش الاحتلال، مكوناً من أربع آليات مدرعة، توغّل مساء الجمعة في المنطقة الفاصلة بين بلدتي معرية وعابدين في حوض وادي اليرموك بريف درعا الغربي.

المصدر: مواقع إخبارية