لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار تجتمع في الناقورة وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية

عقدت لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار اجتماعاً في رأس الناقورة، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خروقاته للاتفاق المبرم منذ تشرين الثاني من العام الماضي.

وتضم اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني، والكيان الإسرائيلي، وقوات اليونيفيل، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، فيما أفادت مصادر إعلامية أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس حضرت اجتماع اليوم.

وجاء الاجتماع بعد تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، تمثل في شنّ العدو عدة غارات استهدفت مناطق في الجنوب والبقاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

وبحسب مصادر رسمية، فقد تجاوز عدد الخروقات الإسرائيلية 4500 خرق منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ عقب عدوان الاحتلال على لبنان عام 2024.

ويواصل العدو خرق الاتفاق برّاً وبحراً وجوّاً، مرتكباً اعتداءات متواصلة ضد المواطنين في القرى الحدودية، من بينها إطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل.

وكان الجيش اللبناني قد أكد قبل أيام أن هذه الاعتداءات والخروقات تعيق انتشاره في الجنوب، محذراً من أن استمرارها سيعرقل تنفيذ خطته بدءاً من منطقة جنوب الليطاني.

المصدر: موقع المنار