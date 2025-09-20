مادورو أمام وفد كوبي: شعبانا يتعرضان لحرب وعلينا مواصلة الكفاح

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال استقباله وفداً من حكومة كوبا، اليوم السبت، إنّ شعبي البلدين يواجهان “حرباً يسمّونها متعدّدة الأشكال، ويطلق عليها البعض اسم الحرب الهجينة”، لافتاً إلى أن “أولئك الذين يبتكرون مفاهيم جيوسياسية يمنحونها أشكالاً مختلفة، ولكنّ الحقيقة المؤكدة هي أنها حرب غير أخلاقية”.

وأكّد مادورو أنّ استمرار الاستهانة بالبلدين من قبل البعض يحتّم مواصلة “التقدّم، والمقاومة، والكفاح، والسعي، ومساعدة بعضنا “.

كما انتقد الرئيس الفنزويلي “مافيات الشمال غير الأخلاقية”، التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة، مؤكّداً أنّ السلام سيكون دائماً انتصاراً للشعوب ذات السيادة.

وختم بالقول: “نحن محاربون من أجل الحب والوطن الكبير”.

وكانت هافانا من أوّل المتضامنين مع كاراكاس، إزاء تعرّض قارب فنزويلي لاعتداء أميركي قبل أيام، حيث قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، إنّ ذلك الاعتداء يُشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويمثّل استفزازاً خطيراً يهدّد السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

المصدر: مواقع اخبارية