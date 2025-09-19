مجلس الوزراء استكمل جلساته المتعلقة بالموازنة

انعقدت اليوم جلسة للحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام. بعد انتهاء الجلسة اعلن وزير الاعلام بول مرقص ان “مجلس الوزراء استكمل جلساته المتعلقة بالموازنة، والوزراء الذين لم يبحثوا شؤون وزارتهم لناحية المبالغ المرصودة لهم تابعوا دراستها وتحديدا كانت هناك مداخلات لوزيرتي البيئة والسياحة”. اضاف “كذلك كان هناك اعادة بحث بالمواد المعلقة من الجلسات الماضية والتي كانت بحاجة الى مزيد من التدقيق، كالمادة ٣٥ والتي كانت مقترحة وتم تعديلها بحيث اننا حافظنا على الإعفاءات التي كانت معطاة للصحف الورقية والمجلات والكتب، كذلك مكافحة الشركات الوهمية التي تنشأ خصيصا للاستيراد ولتفادي الأرباح والتهرب منها ومن الرسوم الجمركية وتستغل كواجهة”. واشار انه تم بحث “موضوع الالتزام الضريبي والامتثال من حيث عدم التهرب الضريبي”.

وتابع: “لاننا لم ننجز بعد الموازنة وهناك قسم يتعلق بالإيرادات ولم نناقش الواردات، سنعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا”.

وردا على سؤال عن المستجدات الامنية، قال مرقص: “بالامس توقف الرئيس سلام تحديدا عند هذا الامر وأصدر بيانا واضحا في جلسة الامس. واليوم جرت اتصالات سياسية عديدة على اعلى المستويات، وفخامة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة والمساعي وكذلك وزارة الخارجية، كما ان هناك بيانا واضحا من اليونيفيل، والمساعي والضغوط قائمة باتجاه ردع الاعتداءات الاسرائيلية والايضاح امام الدول الراعية والضامنة للترتيبات الامنية ان تقوم بدورها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام