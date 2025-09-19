بالفيديو | أبرز ما جاء في كلمة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى شهادة الحاج عبدالقادر

اكد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان المنطقة امام منعطف سياسي استثنائي خطير معتبرا ان ما بعد العدوان الصهيوني على قطر ليس كما قبله وداعيا السعودية الى فتح صفحة جديدة في مواجهة العدو المشترك “اسرائيل”.

الأمين العام لحزب الله استنهض عموم الدولة اللبنانية لمواجهة الاحتلال وتفعيل دورها في كل الأطر، دعيًا جميع الأطراف اللبنانية لعدم تقديم خدمات للعدو، لأن البلد على خريطة “اسرائيل” الكبرى.

وخلال الاحتفال التأبيني لذكرى استشهاد القائد الجهادي الكبير ابراهيم عقيل وعدد من رفاقه والمدنيين، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، حذر الشيخ قاسم من مغبة إزالة قدرات لبنان وكشفه أمام الإحتلال.

الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم دعا لعدم الخضوع الى التهويل الاسرائيلي، والترغيب الأميركي الكاذب، مستنكرًا الاستمرار بالدعوة لتسليم السلاح أمام توحش الاحتلال في المنطقة على مرأى الجميع.

المصدر: موقع المنار