الشيخ حمود: المقاومة ستبقى قدر الأمة

قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود، في موقفه السياسي الأسبوعي، يوم الجمعة “لقد تكالبت الدنيا على المقاومة، وخضعت دول للضغوط، وسقط مخلصون على جوانب الطريق، وصمد آخرون”.

وأضاف الشيخ حمود أن “ما جعل المقاومة الإسلامية تصمد هو الدعم الإيراني الصادق والمبدئي والهادف، والذي لم يوجد مثله في تاريخ القضية الفلسطينية”.

وتابع الشيخ حمود ان “أي رأي يُقال حول المقاومة اليوم ينبغي أن يراعي الظروف القائمة، فالمقاومة تتعرّض لأشدّ أنواع الضغوط العالمية، وإصدار أي موقف في هذا الظرف بالذات ينبغي ألّا يخدم أعداء المقاومة”.

وأكّد الشيخ حمود أن “المقاومة ليست معصومة، ولكن قيمتها تبدو عظيمة عند مقارنتها بالآخرين، وستبقى المقاومة قدر الأمة، تتجدد وتتطور لتواكب كل المراحل.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام