الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:02
    الشيخ القطان: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة في ظل استمرار العدوان

      أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان، الشيخ أحمد القطان، أن “قوة لبنان لا تكون إلا بوحدته، وأن أي حديث عن سلاح المقاومة لا يمكن أن يُطرح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة والمنطقة”.

      وقال الشيخ القطان في حديث له يوم الجمعة “ننتصر بالقرآن الكريم، وهو دستورنا الذي إن التزمنا به كنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، وهو الذي يدعونا إلى الوحدة الإسلامية والوطنية”.

      وتابع الشيخ القطان “علينا أن نُحدّد أولوياتنا، وأولويتنا أن نكون أمّة واحدة في مواجهة المعتدين”، وأضاف “ما نشهده في غزة يؤكّد أن هذا العدو لا يعرف الإنسانية، ولا يلتزم بأي اتفاق أو معاهدة، ومن هنا، واجبنا أن نكون على أتمّ الجهوزية للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

