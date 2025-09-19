الاحتلال يغلق معبر الكرامة مع الأردن بالاتجاهين لليوم الثاني

أغلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، لليوم الثاني على التوالي، بعد يوم من تنفيذ سائق شاحنة عملية إطلاق نار استهدفت عناصر من جيش الاحتلال، أسفرت عن مقتل اثنين منهم.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، التي تدير معبر الكرامة (جسر اللنبي)، إغلاق المعبر حتى إشعار آخر.

كما تأثرت حركة المعابر الأخرى بين دولة الاحتلال والأردن، حيث أُغلق جسر الشيخ حسين (معبر نهر الأردن) في الشمال، بينما ظل معبر وادي عربة (رابين) في الجنوب مفتوحًا للعمال فقط.

ويُعد معبر الكرامة طريقًا رئيسيًا للتجارة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، والبوابة الوحيدة أمام أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية للوصول إلى الأردن وبقية الدول.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، الجمعة، أن الاحتلال أغلق “معبر الكرامة” لليوم الثاني في الاتجاهين. وأفادت الهيئة في بيان بأن “سلطات الاحتلال أغلقت المعبر وأجبرت حافلات المغادرين على العودة إلى مدينة أريحا”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الخميس مقتل جنديين إسرائيليين في الهجوم، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المهاجم كان يقود شاحنة، وتم إطلاق النار عليه وقتله.

ويُذكر أن معبر الكرامة شهد في سبتمبر/أيلول 2024 عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين ومنفذ العملية.

