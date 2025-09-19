غازبروم الروسية تبحث آفاق التعاون مع إيران

أعلنت شركة غازبروم الروسية أن زيارة وفدها الأخيرة إلى طهران شهدت استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، بما في ذلك في قطاع الغاز.

وخلال الزيارة، التقى وزير الطاقة الروسي والمدير التنفيذي لشركة غازبروم رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية ووزير النفط، بحسب ما أفادت وكالة “ودوموستي” الروسية للأنباء. كما أجرى رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للغاز محادثات مع الوفد الروسي خلال الزيارة.

وأشارت غازبروم إلى أنها كانت قد وقّعت في أواخر حزيران/يونيو 2024 مذكرة تفاهم استراتيجية مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، تهدف إلى صياغة إطار لتوريد الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران.

المصدر: وكالة ارنا