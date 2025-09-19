الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، صافيا اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة حتى يوم الخميس المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.

السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والجبلية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: صاف اجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات فتلامس ال 35 درجة في المناطق الساحلية الشمالية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة ، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية ناشطة ، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء فوق الجبال بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام