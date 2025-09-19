الرئيس عون عرض التطورات مع سلام وهيكل في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية

عرض الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم الجمعة مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والبقاع، ومسار مناقشة مشروع قانون موازنة ٢٠٢٦، إضافة إلى الأوضاع العامة قبيل سفر رئيس الجمهورية غداً السبت إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما عرض رئيس الجمهورية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عدداً من البلدات والقرى الجنوبية، كما اطّلع على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات.

المصدر: موقع المنار