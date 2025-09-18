عملية يمنية باليستية فرط صوتية ومسيّرات تستهدف مواقع حساسة للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في عمق فلسطين المحتلة، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم ورداً على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء غزة.

وأكد في بيان اليوم الخميس، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً فرط صوتي من طراز “فلسطين2” استهدف هدفاً عسكرياً حساساً في منطقة يافا المحتلة، مشيراً إلى أن العملية أصابت هدفها بدقة وتسببت في هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة.

وأضاف البيان أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، حيث استهدفت الأولى عدة أهداف في منطقة أم الرشراش بثلاث طائرات مسيرة، فيما استهدفت الثانية هدفاً حساساً في بئر السبع بطائرة مسيرة، مؤكداً نجاح العمليتين.

وشدد البيان على أن منطقة أم الرشراش ستظل تحت دائرة الاستهداف المباشر والمستمر، لافتاً إلى أن الوقائع أثبتت أن العدو الإسرائيلي يشكل خطراً على المنطقة كلها، وليس فقط داخل جغرافيا فلسطين المحتلة.

وأكد البيان أن اليمن سيواصل، بالاعتماد على الله، عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، مشيراً إلى أن اليمن ماضٍ في تطوير قدراته العسكرية ضمن معركة الأمة ضد العدو، وأن “اليمن الحر المستقل سيبقى وفياً لقضايا الأمة، وسيواصل التصدي للعدو الصهيوني حتى تحقيق النصر”.

نص البيان

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا

نفذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكَ بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 مستهدفًا هدفا عسكرياً حساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلَّةِ، وقد حقَّقتِ العمليَّةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ وإغلاقِ المجالِ الجويِّ في فلسطينَ المحتلة.

ونَفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليتينِ عسكريَّتين نوعيتينِ استهدفتْ الأولى أهدافاً مختلفةً في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ بثلاثِ طائراتٍ مسيرة، واستهدفتِ الأخرى هدفاً حساساً في منطقةِ بئرِ السبعِ في فلسطينَ المحتلَّةِ وذلك بطائرة مسيرة، وقد حققتِ العمليات أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

إنَّ منطقةَ أمِّ الرشراشَ سوفَ تبقَى تحتَ دائرةِ الاستهدافِ لعملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بشكلٍ متواصلٍ بإذنِ اللهِ تعالى.

لقد أثبتتِ الوقائعُ والتطوراتُ أنَّ هذا العدوَّ المجرمَ خطرٌ يتهددُ المنطقةَ دولًا وشعوبًا، ولا يقتصرُ خطرُه داخلَ جغرافيا فلسطينَ المحتلةِ، وهو ما يتطلبُ منَ الجميعِ تحملَ المسؤوليةِ.

إنَّ اليمنَ الحرَّ المستقلَّ سيمضي بِعَوْنِ اللهِ قدمًا في تطويرِ قدراتهِ العسكريةِ لتعزيزِ موقفِهِ في هذهِ المعركةِ، وسوفَ يواصلُ بالاعتمادِ على اللهِ عملياتهِ الإسناديةِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزَّةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 26 من ربيع أول 1447للهجرة

الموافق للـ 18 من سبتمبر 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: المسيرة