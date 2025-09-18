تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا

أفادت وكالة “رويترز” بأن عددا من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بالملف السوري قد جرى إعفاؤهم من مناصبهم بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية.

وقالت إنها “خطوة مفصلية تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد السوريين ضمن الإدارة المركزية في دمشق”، مبينة أن هؤلاء الدبلوماسيين يعملون في “المنصة الإقليمية لسوريا” (Syria Regional Platform – SRP)، التي تعد بمثابة البعثة الأمريكية الفعلية إلى سوريا وتتخذ من إسطنبول مقرا لها، وكانوا جميعا يرفعون تقاريرهم إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وقد عين باراك في مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين يقود تحولا ملحوظا في السياسة الأمريكية بالمنطقة، يقوم على دعم دولة سورية موحدة تحت قيادة الشرع.

وقال مصدر دبلوماسي أمريكي إن “عددا من موظفي SRP أبلغوا بانتهاء مهامهم ضمن عملية إعادة تنظيم للفريق”، موضحا أن القرار لا يعكس خلافات سياسية بينهم وبين باراك أو البيت الأبيض، مؤكداً أن السياسة الأمريكية في سوريا ستبقى على حالها.

وأشار مصدران دبلوماسيان غربيان، إضافة إلى مصدرين أمريكيين، إلى أن هذه الخطوة كانت مفاجئة وغير طوعية، واتخذت في نهاية الأسبوع الماضي. ولم تعرف بعد الأسباب الرسمية وراء هذا القرار.

وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزارة لا تعلق على “قرارات الموظفين أو عمليات إعادة التنظيم الإدارية”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “الفريق الأساسي العامل على قضايا سوريا ما زال يمارس مهامه من عدة مواقع مختلفة”.

وقال دبلوماسي غربي إن إقالة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين جاءت جزئيا نتيجة “تباين في وجهات النظر” بينهم وبين باراك حول ملف قوات سوريا الديمقراطية وعلاقتها بالشرع، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

المصدر: وكالة رويترز