الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    تسريح مفاجئ وغامض لدبلوماسيين أمريكيين في سوريا

      أفادت وكالة “رويترز” بأن عددا من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بالملف السوري قد جرى إعفاؤهم من مناصبهم بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية.

      وقالت إنها “خطوة مفصلية تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد السوريين ضمن الإدارة المركزية في دمشق”، مبينة أن هؤلاء الدبلوماسيين يعملون في “المنصة الإقليمية لسوريا” (Syria Regional Platform – SRP)، التي تعد بمثابة البعثة الأمريكية الفعلية إلى سوريا وتتخذ من إسطنبول مقرا لها، وكانوا جميعا يرفعون تقاريرهم إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.

      وقد عين باراك في مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين يقود تحولا ملحوظا في السياسة الأمريكية بالمنطقة، يقوم على دعم دولة سورية موحدة تحت قيادة الشرع.

      وقال مصدر دبلوماسي أمريكي إن “عددا من موظفي SRP أبلغوا بانتهاء مهامهم ضمن عملية إعادة تنظيم للفريق”، موضحا أن القرار لا يعكس خلافات سياسية بينهم وبين باراك أو البيت الأبيض، مؤكداً أن السياسة الأمريكية في سوريا ستبقى على حالها.

      وأشار مصدران دبلوماسيان غربيان، إضافة إلى مصدرين أمريكيين، إلى أن هذه الخطوة كانت مفاجئة وغير طوعية، واتخذت في نهاية الأسبوع الماضي. ولم تعرف بعد الأسباب الرسمية وراء هذا القرار.

      وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزارة لا تعلق على “قرارات الموظفين أو عمليات إعادة التنظيم الإدارية”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “الفريق الأساسي العامل على قضايا سوريا ما زال يمارس مهامه من عدة مواقع مختلفة”.

      وقال دبلوماسي غربي إن إقالة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين جاءت جزئيا نتيجة “تباين في وجهات النظر” بينهم وبين باراك حول ملف قوات سوريا الديمقراطية وعلاقتها بالشرع، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

      المصدر: وكالة رويترز

      مواضيع ذات صلة

      سوريا | توغل إسرائيلي واسع في حوض اليرموك بريف درعا وانتشار عسكري في بلدة صيصون وسط دهم وتفتيش

      سوريا | توغل إسرائيلي واسع في حوض اليرموك بريف درعا وانتشار عسكري في بلدة صيصون وسط دهم وتفتيش

      حزب الله: لا صحة لما أوردته وزارة الداخلية السورية حول اعتقال عناصر مرتبطة بالحزب

      حزب الله: لا صحة لما أوردته وزارة الداخلية السورية حول اعتقال عناصر مرتبطة بالحزب

      طيران مسيّر يُرجَّح أنه للتحالف الدولي يستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي

      طيران مسيّر يُرجَّح أنه للتحالف الدولي يستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي