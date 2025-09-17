العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية.. شهيدان في بعلبك

جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية، منتهكًا إعلان وقف إطلاق النار والقرار رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن “طيران العدو الإسرائيلي استهدف سيارة في حيّ العسرة في مدينة بعلبك شرق لبنان”.

بدوره، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدّت، في حصيلة أولية، إلى سقوط شهيدين”.

وكانت قوات العدو قد شنّت عدة اعتداءات استهدفت عددًا من القرى الجنوبية، حيث أقدم العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، على نسف منزل غير مأهول في محيط منطقة الرندة على أطراف بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان.

وأطلقت قوات الاحتلال، من الموقع المستحدث في تلة الحمامص، رشقات رشاشة باتجاه أطراف بساتين الوزاني. كما ألقت مسيّرة معادية قنبلتين صوتيتين بالقرب من أحد المنازل المأهولة في بلدة عيتا الشعب.

المصدر: موقع المنار