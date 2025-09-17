مروجا مخدرات في قبضة “المعلومات” بالجرم المشهود



صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بترويج المخدرات في مختلف مناطق جبل لبنان، وبشكل خاص في المتن.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتيهما، وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويتيهما، وهما كل من: و. ب. (مواليد عام 2000، سوري) في حقه ثلاث مذكرات عدلية بجرائم مخدرات وإقامة غير مشروعة، وزوجته ز. ع. ر. (مواليد عام 2008، سورية).



بتاريخ 16-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات شعبة المعلومات بالجرم المشهود في محلة برج حمود، أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن دراجة آلية لون أسود تم ضبطها. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط ما يلي:

كيس نايلون بداخله علبة بلاستيكية مدوّن عليها “اصيل”، بداخلها مادّة الكريستال.

كيس نايلون يحتوي علبة بلاستيكية مدوّن عليها ملوك السّعادة، بداخلها مادّة الكريستال.

هاتف خلويّ، ومبلغ مالي.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في مناطق في محافظة جبل لبنان، وأنّ الزبائن يدفعون ثمن المواد المخدّرة من خلال تطبيق لتحويل الأموال.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام