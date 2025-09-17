منظمات إغاثية بعد تقرير “الإبادة الجماعية” في غزة: على قادة العالم تكثيف جهودهم لإنهاء الحرب

حثت منظمات إغاثية قادة العالم على تكثيف جهودهم لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، محذرة من أن “استمرار التقاعس سيُودي بحياة المزيد من الأشخاص”، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وقالت المنظمات في بيان أصدرته منظمة “أنقذوا الأطفال” نيابة عن أكثر من 20 وكالة إغاثة رئيسية تعمل في غزة ، نقلته “سكاي نيوز” : “يجب على الدول استخدام كل أداة سياسية واقتصادية وقانونية متاحة لها للتدخل”.

أضاف البيان، مستشهدا بالضربات الإسرائيلية اليومية على مدينة غزة : “زعماء العالم يفشلون في التصرف. يتم تجاهل الحقائق. تُهمل الشهادات. ويُقتل المزيد من الناس كنتيجة مباشرة لذلك”.

وقالت المنظمات :”إن الدول الأعضاء في الامم المتحدة تتعامل مع التزاماتها بموجب القانون الدولي على أنها اختيارية”، مشيرة إلى أن “تلك الدول تجعل نفسها بذلك متواطئة، كما ترسي سابقة خطيرة للمستقبل. لا شك أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة بأنها اختبار للإنسانية. ونحن نفشل، نفشل أمام شعب غزة، ونفشل أمام الرهائن، ونفشل في واجبنا الأخلاقي الجماعي”.

ومن بين الموقعين على النداء: أطباء بلا حدود، والمجلس النروجي للاجئين، وأوكسفام إنترناشونال.

نُشر النداء بعد يوم من توصل لجنة خبراء حقوق الانسان التي عينتها الأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة كانت تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني وترقى إلى مستوى الابادة الجماعية .

المصدر: مواقع