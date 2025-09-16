القطان في احتفال المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية في بر الياس: لنساء مؤمنات يصنعن قادة مقاومين



أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان، خلال رعايته احتفالاً نظمته الهيئة النسائية للجمعية امناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية في مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في برالياس، على “أهمية دور المرأة المؤمنة في صناعة أجيال مقاومة”، قائلاً: “نريد نساءً مؤمنات يقدّمن لنا نماذج كالشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وكل القادة الشهداء في فلسطين، في غزة، في لبنان، في اليمن، وفي كل مكان”.

وحمّل ” العدو مسؤولية العدوان الممنهج على شعوب الأمة”، مشيراً إلى “القصف الذي استهدف شققاً سكنية في الدوحة بحجة وجود قيادات مقاومة فيها”، ومعتبراً أن هذا الاعتداء قد يتكرر في أي دولة عربية”. وقال: “هذا العدو لا يؤمن بالإنسانية، وعدوانه مستمر على لبنان، واليمن، وفلسطين، وغزة… لذلك نحن بحاجة إلى وحدة عربية وإسلامية حقيقية”.

ودعا إلى” التكاتف والوحدة بين الدول العربية والإسلامية “في وجه العدو المتغطرس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام