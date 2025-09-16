خطأ خطير في إعدادات واتساب.. تجنبوه

يقدم تطبيق المراسلة المحبوب واتساب العديد من الوظائف، لكن وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن الخبراء يحذرون من خطر في الإعدادات يجب تجنبه من أجل حماية الخصوصية.

تهدد هذه المشكلة المستخدمين خاصة عند القيام بتصدير محادثات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة تيليغرام. وتكمن المشكلة في أن واتساب يوفر تشفير النهاية إلى النهاية دائمًا دون الحاجة إلى إعداد أي شيء، بينما الأمر مختلف في تيليغرام.

يتم تفعيل تشفير النهاية إلى النهاية في تيليغرام فقط عندما تقومون بتعيينه يدويًا للمحادثات مع شخص آخر. وتسمى هذا الميزة “محادثة آمنة”. لا يتم تقديم طريقة لتفعيل هذه الطريقة الآمنة في محادثات المجموعات.

أقل أمانا مما يعتقده الكثيرون

لذلك، يشككّ مقدمو البرامج الأمنية مثل كاسبرسكي في أمان تيليغرام، فهو أقل أمانًا مما يعتقده الكثيرون. “تيليغرام لا يستخدم تلقائيًا تشفير النهاية إلى النهاية. ولا يعلم المستخدمون عن وظيفة ‘محادثة آمنة’ أيضًا”، كتبت الشركة المتخصصة بالحماية لمجلة فوربس.

وبحسب شبكة نيتس فيلت الألمانية وعلى الرغم من أن هناك توجيهات في الاتحاد الأوروبي تفرض على واتساب أن يكون تفاعليًا مع تطبيقات المراسلة الأخرى، فإن الخبراء الأمنيين يعبرون عن شكوكهم أيضًا في قدرة المبرمجين تخطي هذه المشكلة سريعا. ويقول الخبراء الأمنيون في الاتحاد الأوروبي أن تطبيق تيليغرام لا يستخدمالتشفير من جهة إلى جهة تلقائيًا، ولا يُعلم المستخدمين بوجود ميزة “Secure Chat” بشكل كاف. ولذلك لن تحصل على التشفير الشامل إلا إذا قمت بتعيينه يدويًا للمحادثات.

المصدر: dw.com