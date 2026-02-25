جدولة الرسائل.. ميزة تصل إلى واتساب بعد طول انتظار

تطور منصة واتساب حاليا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل بشكل مسبق أسوة ببقية منصات الرسائل الفورية التي تتيح هذه الميزة، حسب تقرير موقع “وابيتا إنفو” التقني الأمريكي.

ويشير تقرير من موقع “9 تو 5 ماك” التقني الأمريكي إلى أن الميزة الجديدة ما زالت تحت التطوير وليست متاحة حتى للاختبار في النسخ التجريبية أو الأولية المتعلقة بالمنصة.

كما أن الميزة ظهرت في صفحات المجموعات الخاصة بالمنصة فقط، ولا يذكر التقرير إن كانت هذه الميزة ستصل إلى الرسائل الفردية مع المستخدمين أم ستظل حكرا على المجموعات فحسب.

وتعد ميزة جدولة الرسائل إحدى أقدم المزايا الموجودة في العديد من منصات الرسائل الفورية بما فيها منصات مثل “آي مسيج” (iMessage) الشهيرة، وهي من المزايا المستخدمة بكثرة وفق التقرير.

وتأتي هذه الميزة على خلفية مجموعة من المزايا والتحسينات التي بدأت “ميتا” بإضافتها إلى “واتساب” في الأشهر الماضية، ومن بينها ميزة استعراض سجل محادثات المجموعات للمنضمين الجدد في المجموعة، حسب تقرير نشره موقع “بي سي ماغازين” (PC Magazine) التقني الأمريكي.

وتتيح ميزة استعراض سجل محادثات المجموعات للمستخدمين معرفة الرسائل التي تم إرسالها في المجموعة قبل إضافة المستخدم إليها، دون الحاجة إلى إعادة توجيه الرسائل بشكل مفصل للمستخدم.

وتتيح المنصة لمديري المجموعات اختيار عدد الرسائل التي يمكن للشخص المضاف حديثا رؤيتها، بدءا من 25 رسالة سابقة وحتى 100 رسالة سابقة.

وتحاول “واتساب” في الآونة الأخيرة تطوير مزاياها وتنويعها قدر الإمكان للمنافسة في أكثر من قطاع مختلف، وذلك بعد أن خرجت من عباءة منصة الرسائل الفورية السريعة.

وكانت الشركة قدمت مجموعة من المزايا في الأشهر الماضية التي تسهل استخدام المنصة لمجموعات العمل كبديل لمنصات المحادثة المخصصة للعمل مثل “سلاك” (Slack) و”تيمز” (Teams) وغيرها.

ومن بين هذه المزايا كان تعزيز الخيارات الأمنية وإتاحة تسجيل الدخول في الحساب عبر كلمة مرور أو عبر مفتاح مرور آمن وبريد إلكتروني، فضلا عن إتاحة اختيار اسم المستخدم.

المصدر: البلاد البحرينية