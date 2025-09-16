حديث الاسواق: مليار دولار كلفة الطاقة أمّنها اللبنانيون ذاتيًا عبر الالواح الشمسية

أثرت الازمة الاقتصادية المالية على قطاع الكهرباء في لبنان مما دفع اللبانيون الى ايجاد بدائل عبر تركيب الواح الطاقة الشمسية وصلت كلفتها أكثر من مليار دولار أمّنوها ذاتيًا في ذروة الشراء خلال العام 2022 تقرير يُسلط الضوء:

قالت الأمم المتحدة ان آلاف العائلات في قطاع غزة تعاني وهي غير قادرة على النزوح من مناطقها بسبب “مخاوف صحية وأمنية” اضافة الى التكاليف الباهظة لوسائل النقل، التفاصيل في القرير التالي:

فنلدا تحاول تحسين جودة التعليم عبر حظر الهواتف داخل المدارس و المزيد من الاخبار الاقتصادية:

المصدر: موقع المنار