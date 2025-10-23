حديث الاسواق| رغم التحديات..موسم الزيتون يبدأ رحلة القطاف

يُعد موسم الزيتون احد اهم اعمدة الاقتصاد المحلي في لبنان . رحلة القطاف وصولاً الى السفرة اللبنانية .زيارة ميدانية للزميلة ايات قانصو الى بلدة دير قانون النهر:

عاد عدد من السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بعد وقف إطلاق النارلمواجهة الدمار في منازلهم ومحاولة تنظيفها وإصلاح ما يمكن إنقاذه. وتشير التقارير إلى أن المنازل المدمرة تعرضت لتهديد دائم بالانهيار نتيجة الأمطار والدمار الذي أصابها، ما اضطر السكان للقيام بأعمال إصلاح جزئية تشمل إعادة تأهيل الغرف الاساسية فقط . مأوى ممن معاينة الدمار الى محاولة البدء بالحياة محطات ومشاهد من الحياة ما بعد الحرب في غزة تقرير يسلط الضوء:

