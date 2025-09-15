الطقس في لبنان…

أشارت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، في بيان لها مساء الإثنين، إلى أن “طقسًا صيفيًا مستقرًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، خاصة على الجبال وفي الداخل، حتى ظهر يوم الثلاثاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا، ويتحوّل إلى متقلب نسبيًا حتى مساء يوم الجمعة، حيث يعود الطقس إلى الاستقرار، وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت”.

ولفت البيان إلى أن “الطقس المتوقع في لبنان، الثلاثاء، غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يُذكر على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجنوبية، ويُتوقّع تساقط أمطار خفيفة متفرقة، خاصة على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارًا من بعد الظهر، مع احتمال تشكّل خلايا رعدية”.

وذكر البيان أن “طقس الأربعاء غائم جزئيًا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل في درجات الحرارة”، وأضاف أن “طقس الخميس غائم جزئيًا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة، كما تنشط الرياح، خاصة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام