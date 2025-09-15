ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 251 منذ بدء العدوان على غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (251) منذ بداية حرب الإبادة الصهيونية الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب استهداف 3 صحفيين.

وقال المكتب، في بيان له الإثنين “ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 251 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الكويفي، الذي يعمل في وكالة شهاب للأنباء، والصحفي أيمن هنية، الذي يعمل مصورًا ومهندسًا للبث في وكالة المنارة للإعلام، والصحفية إيمان الزاملي، التي تعمل في شبكة فلسطين نيوز”.

ودان المكتب “استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج”، ودعا “الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وحمّل المكتب “الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية”، وطالب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والهيئات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي، في كل دول العالم، بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”.

كما طالب المكتب “بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام