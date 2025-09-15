حماس: القصف الإسرائيلي الممنهج للأحياء السكنية في غزة جريمة تطهير عرقي

أدانت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، “استمرار العدوان الهمجي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة”، وأكدت أن “القصف الممنهج للأحياء السكنية، وتدمير الأبراج، وتهجير المدنيين قسرًا، يُمثّل جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية مكتملة الأركان”.

وقالت حماس في بيان إن “استمرار هذه الجرائم يتم في ظل عجز دولي فاضح، وغياب إرادة حاسمة لوقفها ومحاسبة مرتكبيها”، وأضافت أن “رهان الاحتلال على المجازر والتجويع والتدمير لتركيع الشعب الفلسطيني فشل على مدار عامين من العدوان، وسيفشل مجددا”.

وأكدت الحركة أن “الشعب الصامد ومقاومته الباسلة ماضون في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم بكل الوسائل المتاحة، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه البشعة بحق الأطفال والنساء والأبرياء”.

ويواصل جيش العدو الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، العدوان العسكري وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام