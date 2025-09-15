الرئيس عون التقى امير قطر وجدد ادانته للعدوان الصهيوني

بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية في فندق شيراتون في الدوحة، فزار ظهر اليوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال .



وجدد الرئيس عون ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكدا” وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري الشقيق”. وشكر الرئيس عون أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن” هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين”.



أمير قطر شكر تضامن لبنان مع قطر وادانته للعدوان الاسرائيلي، مشدداً على “وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من اجل تحقيق الامن والاستقرار في لبنان” .

على صعيد آخر، يتوالى وصول قادة الدول العربية والإسلامية إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة والذي ستبدأ أعماله في الثالثة بعد ظهر اليوم .