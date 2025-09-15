الإثنين   
    عربي وإقليمي

    مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة الثلاثاء بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

      أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنه سيعقد غداً الثلاثاء جلسة نقاش طارئة لبحث الغارة الجوية التي نفذها الكيان الإسرائيلي واستهدفت قادة من حركة “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة.

      وأوضح المجلس، في بيان، أن “هذا النقاش العاجل يُعقد استجابة لطلبين رسميين قُدّما الأربعاء الماضي، الأول من باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والثاني من الكويت نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

      وأشار المجلس إلى أن الجلسة ستتناول “العدوان العسكري الأخير الذي شنّه الكيان الإسرائيلي على دولة قطر في 9 أيلول/سبتمبر 2025”. ويُعدّ هذا النقاش العاجل العاشر من نوعه منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006.

      وكانت طائرات الاحتلال قد نفّذت هجوماً على مجمّع سكني في الدوحة استهدف مسؤولين في حركة “حماس”، ما أسفر عن استشهاد خمسة من عناصر الحركة وأحد أفراد قوات الأمن القطرية، فيما أكدت “حماس” نجاة القادة المستهدفين.

      وقد أثار الهجوم موجة إدانات دولية واسعة، خصوصاً من دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، الداعم الرئيسي للكيان الإسرائيلي.

      المصدر: الدوحة

