رئيس وزراء قطر: على المجتمع الدولي وقف الكيل بالمعايير المزدوجة ومعاقبة “إسرائيل”



حضّ رئيس الوزراء القطري المجتمع الدولي، الأحد، على وقف “الكيل بالمعايير المزدوجة”، داعيا خلال اجتماع تحضيري لقمة عربية- إسلامية مرتقبة في الدوحة الاثنين، إلى “معاقبة إسرائيل على جرائمها”، بحسب “فرانس برس”.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية عشية قمّة مرتقبة في العاصمة القطرية لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حماس في الدوحة إنه “حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بالمعايير المزدوجة ومعاقبة اسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها”.

المصدر: فرانس برس