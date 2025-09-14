الأحد   
    حكومة التغيير والبناء تنعي شهداء الإعلام في قصف إسرائيلي استهدف صحيفتي “26 سبتمبر” و”اليمن” بصنعاء

      نعت حكومة التغيير والبناء، كوكبة من الإعلاميين اليمنيين الذين ارتقوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقري صحيفتي “26 سبتمبر” و“اليمن” في العاصمة صنعاء يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 26 من الصحفيين وقادة الرأي.

      وقدّمت الحكومة تعازيها الحارة إلى ذوي الشهداء وأسرهم وزملائهم، مؤكدة أن استهداف الصحفيين أثناء أداء رسالتهم في نقل الحقيقة يشكّل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، ومحاولة يائسة لإخفاء الحقائق وحجب جرائم الاحتلال عن الرأي العام العالمي.

      وأشارت الحكومة إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج للمؤسسات الإعلامية في فلسطين ولبنان وإيران واليمن، لكنها شددت على أن مثل هذه الجرائم لن تضعف الموقف الإعلامي اليمني، بل ستعزز إصراره على فضح الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية بحق شعوب المنطقة، وتكثيف الجهود الإعلامية في نصرة القضية الفلسطينية.

      كما دعت حكومة التغيير والبناء إلى حشد الجهود وتعزيز التضامن الإعلامي في مواجهة السردية الإسرائيلية، وحمّلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الصمت إزاء هذه الجرائم، مطالبة بتحرك عاجل من الشعوب والمنظمات الحقوقية لإدانتها ومحاسبة مرتكبيها.

      وأكدت الحكومة تضامنها الكامل مع أسرتي صحيفتي “26 سبتمبر” و”اليمن”، مجددة التمسك برسالة الشهداء حتى “الفتح الموعود”.

      المصدر: بيان