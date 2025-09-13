بالضفة المحتلة.. شهيد برصاص العدو وإصابات باعتداء للمستوطنين الصهاينة

استُشهد الشاب الفلسطيني محمد عيسى علوي (21 عامًا)، مساء السبت، بعد إصابته برصاص قوات العدو الإسرائيلي عند مدخل قرية دير جرير شمال شرق رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وأُعلن عن استشهاد علوي من قِبل الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، الذي نُقل إليه، وذلك بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكان الشهيد علوي قد أُصيب فجر الجمعة بجروح خطيرة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب مجموعة من الشبان عند الشارع الواصل بين قريتي دير جرير وسلواد المجاورة.

وفي سياق إرهاب المستوطنين الصهاينة المتواصل في الضفة، أُصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم امرأة، واعتُقل آخران مساء السبت، في اعتداء للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قريتي الركيز والتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة 3 فلسطينيين، باعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في مسافر يطا.

وقال رئيس مجلس قروي التوانة، محمد ربعي، إن “مستوطنين اقتحموا منطقة شِعب التوانة واعتدوا على المواطنين بالضرب، ورشقوهم بالحجارة، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض وجروح، من بينهم سيدة من عائلة العدرة، جرى نقلها إلى مستشفى يطا الحكومي بواسطة طواقم إسعاف الهلال الأحمر”.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، مساء السبت، أطراف بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وقرية أم صفا شمال غرب المحافظة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن “مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة الباطن جنوب بلدة سنجل، وتجمهرت في المنطقة، فيما تجمهرت مجموعة أخرى من المستوطنين قرب منازل المواطنين على أطراف قرية أم صفا”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام