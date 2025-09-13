الشيخ القطان: لمواجهة العدو الإسرائيلي بالبندقية وبالعمل لمصلحة لبنان

شدد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان على أن “المواجهة مع العدو الإسرائيلي، الذي يعتدي على أرضنا وسمائنا وبحرنا، ويتربص بلبنان وغزة وفلسطين، لا تكون فقط بالبندقية، بل أيضاً بفتح المستشفيات والجامعات والمدارس، والعمل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين جميعاً”.

وجاءت مواقف الشيخ القطان خلال استقباله، في بر الياس – البقاع الأوسط، يوم السبت، وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، الذي زار منطقة البقاع الأوسط والغربي، بحضور النائب السابق عاصم عراجي، المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، رئيس بلدية بر الياس رضا الميس، وأعضاء من المجلس المركزي في الجمعية، وفعاليات أخرى.

ولفت الشيخ القطان في بيان، إلى أن “الحاجات الصحية في البقاع كثيرة، والدولة قد تغيب أحياناً عنها، لكن التعاون بين الوزارة، وأهالي المنطقة، والبلدية، والجمعيات الأهلية، قادر على سدّ هذا النقص”، وأضاف ان “بر الياس تزهو بحضور معالي الوزير صاحب الأيادي البيضاء، ونحن على يقين بأن مستشفى بر الياس سيرى النور في عهده، وهذه الزيارة التفقدية ستكون مقدمة لافتتاح قريب، بإذن الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام