المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية وتهجيرًا قسريًا في غزة بتدمير آلاف المباني والخيام

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مدينة غزة وأحيائها السكنية بشكل وحشي، ضمن سياسة التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، منذ بدء عدوانه البري على المدينة في 11 أغسطس/آب 2025 وحتى اليوم.

وأكد المكتب أن تصريحات وزير حرب الاحتلال يوآف كاتس، الذي قال إن “أبواب الجحيم في غزة قد فُتحت على المقاومة وإن عمليات الجيش ستتصاعد ضدها”، هي تصريحات مضللة، إذ أن الاحتلال يفتح النار الممنهج على المدنيين العُزّل، ويستهدف الأطفال والنساء والمسنين، ويدمر المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والخيام، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم تدمير واسعة، شملت أكثر من 1,600 برج وبناية سكنية مدنية متعددة الطوابق دُمّرت تدميرًا كاملًا، وأكثر من 2,000 برج وبناية سكنية دُمّرت تدميرًا بليغًا، فضلًا عن تدمير أكثر من 13,000 خيمة تؤوي النازحين. ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول 2025 وحده، نسف الاحتلال 70 برجًا وبناية بشكل كامل، ودمّر 120 برجًا وبناية تدميرًا بليغًا، إضافة إلى استهداف أكثر من 3,500 خيمة.

وأوضح المكتب أن هذه الأبراج والعمارات السكنية كانت تضم أكثر من 10,000 وحدة سكنية يقطنها نحو 50,000 نسمة، فيما كانت الخيام المستهدفة تؤوي أكثر من 52,000 نازح. وبذلك يكون الاحتلال قد دمّر مساكن وخيامًا كانت تحتضن ما يزيد عن 100,000 نسمة، ما أدى إلى نزوح قسري يقدّر بأكثر من 350,000 مواطن من الأحياء الشرقية لمدينة غزة نحو وسطها وغربها، في مشهد يعكس بوضوح تعمّد ارتكاب جرائم حرب وسياسة تطهير عرقي وإبادة جماعية ممنهجة.

وبيّن البيان أن مدينة غزة تضم عددًا من الأحياء والمخيمات الرئيسية، أبرزها: الشجاعية، الزيتون، التفاح، الدرج، الرمال الشمالي والجنوبي، تل الهوا، الشيخ رضوان، الصبرة، النصر، مخيم الشاطئ، والشيخ عجلين، إلى جانب تقسيمات فرعية كالحرازين، التركمان، والمنطار في حي الشجاعية.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بالتأكيد على أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين ومنازلهم وأماكن نزوحهم، ويرتكب إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين العُزّل.

المصدر: موقع المنار