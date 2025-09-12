الأمم المتحدة تعتمد “إعلان نيويورك” لدفع جهود حل الدولتين واستبعاد حماس

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، “إعلان نيويورك”، الذي يهدف إلى منح دفع جديد لجهود حل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع إقصاء حركة حماس.

وصوّت لصالح القرار 142 دولة، بينما عارضته 10 دول، بينها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. ويستنكر النص حركة حماس بوضوح، مطالبًا إياها بإلقاء السلاح.

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتماد الإعلان، واعتبره خطوة مهمة على طريق “لا رجعة فيه نحو السلام”. ونشر ماكرون على منصة إكس أن “142 دولة، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمدت إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين”.

ويأتي اعتماد الجمعية العامة للنص قبل عشرة أيام من القمة التي ستستضيفها باريس والرياض يوم 22 أيلول/سبتمبر في الأمم المتحدة، حيث تعهّد ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية لدفع عملية السلام في المنطقة.

وثمنت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، جهود السعودية وفرنسا في ترؤس المؤتمر الدولي، وما تبعه من خطوات مهمة لتحويل إعلان نيويورك إلى خطة عمل فعلية تشمل مسارات سياسية واقتصادية وقانونية وأمنية واضحة.

وأعربت الوزارة عن شكرها لجميع الدول التي رعت ودعمت وصوتت لصالح القرار، مما جعل إعلان نيويورك وثيقة رسمية أممية.

وطالبت الخارجية الدول بتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الخاصة بحل الدولتين، وممارسة الضغط على “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعية، لوقف عدوانها المتواصل، ووقف إطلاق النار، وسياسة التجويع التي تستخدمها كسلاح حرب، ومنع التهجير القسري، والإفراج عن الأسرى والرهائن.

ودعت الوزارة الدول إلى تفعيل كافة الأدوات الدولية لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لمواجهة جرائم الاحتلال والاستعمار والعدوان.

وأمس، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، اتفاقًا للمضي قدمًا في خطة توسع استيطاني مثيرة للجدل، تشمل أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وجاء ذلك خلال زيارة نتنياهو لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، التي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة. وصرح نتنياهو قائلاً: “لن تكون هناك دولة فلسطينية”.

المصدر: أ.ف.ب.