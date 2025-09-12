فصائل المقاومة تشيد بعملية القدس البطولية

شهدت مدينة القدس اليوم الجمعة عملية طعن بطولية نفذها أحد أبطال فلسطين، فيما أكدت فصائل المقاومة أن العملية تمثل ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه، وشددت على أن هذه الخطوة تشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وتعبيرًا عن استمرار المقاومة المتجذرة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال فلسطين في مدينة القدس ظهر اليوم الجمعة، تأتي ردًّا طبيعيًّا على جرائم الاحتلال الإرهابي وقطعان مستوطنيه، وتشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف مد المقاومة المتجذّر في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الحركة أن العمليات المتواصلة التي ينفذها شباب فلسطين الثائر ضد جنود الاحتلال المجرمين تأتي في ظل حرب الإبادة المستمرة في غزة والضفة الغربية، وجرائم العدو الممتدة التي طالت الدول العربية الشقيقة، كان آخرها استهداف وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت الحركة أن خيار المواجهة مع المحتل هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره الوحشية في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين الفاشيين في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس، ومحاولاته المستميتة لفرض الضم والتهجير.

وشدّدت على أيدي شباب فلسطين الثائر، الذين يجسّدون بإرادتهم الصلبة عزيمة لا تلين في مواجهة الاحتلال، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة التصدي والمقاومة بكل الوسائل حتى دحر العدو عن الأرض والمقدسات.

ومن جانبها، أوضحت لجان المقاومة أن عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة تمثل ردًّا طبيعيًّا وحقًّا مقدسًا لشعب فلسطين رداً على جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة، وعلى قرارات الضم والإرهاب الذي ينفذه الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس.

واعتبرت العملية ضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، تعبيرًا عن فشل كل محاولات اقتلاع المقاومة وملاحقتها في الضفة المحتلة، وأنها تؤكد أن المقاومة حاضرة وقوية، وتوجه ضرباتها الموجعة للغطرسة الصهيونية في الوقت والمكان الذي تختاره.

وأكدت اللجان أن العمليات البطولية المتصاعدة في الضفة والقدس تثبت أن العدو سيدفع ثمن جرائمه، وأن قيادة الكيان المجرم غارقة في البحث عن نصر وهمي زائف لن يصلوا إليه أبداً، داعية أبطال الضفة والقدس وأرض فلسطين المحتلة للنهوض والثورة والانتفاض ثأراً للدماء الفلسطينية التي تُسفك في غزة ليلاً ونهاراً أمام مرأى ومسمع كل العالم المتخاذل، ولتشتعل أرض فلسطين المباركة ناراً تحت أقدام الغزاة الصهاينة.

المصدر: موقع المنار