الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

-الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الاسحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام