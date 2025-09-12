محافظ طولكرم: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من ألف مواطن ونطالب بتدخل دولي

أكد محافظ محافظة طولكرم، عبد الله كميل، فجر اليوم الجمعة، أن جيش العدو الإسرائيلي اعتقل أكثر من ألف فلسطيني خلال عدوانه على مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف كميل في حديث له أن “ما يجري على أرض طولكرم هو جزء من سياسة ممنهجة للاحتلال، مع استمرار هذا العدوان منذ تاريخ 27 كانون الثاني/يناير الماضي، والذي يهدف إلى النيل من صمود شعبنا الفلسطيني وإرادته، عبر استهداف المواطنين العزّل وممارسة أبشع أشكال التنكيل الجماعي”.

وحذّر كميل من “خطورة هذه الجرائم وتداعياتها الإنسانية”، وطالب “المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه”.

ووجّه كميل “نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكل أحرار العالم، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق محافظة طولكرم وأهلها”.

المصدر: فلسطين اليوم