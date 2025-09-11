مجلس الوزراء انعقد لبحث بنود مالية وادارية

التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا في جلسة لمناقشة جدول اعمال يتضمن بنودا مالية وادارية.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من احد عشر بندا أبرزها عرض وزير المالية لفذلكة مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٦ ، والتعيينات المختلفة، إضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في المستجدات والأوضاع العامة.

وأكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، لدى دخوله إلى قاعة مجلس الوزراء، أن “الحكومة تتابع عن كثب ملف صفقة تبادل الأسرى”، مشيراً إلى أن “الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها من دون أي تأجيل”.

من جهته، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أن “وزارة الاتصالات أنجزت ما هو مطلوب منها في ما يخص ملف “ستارلينك”، مشيراً إلى أن “القرار النهائي بات في عهدة مجلس الوزراء”.