لجنة الأشغال العامة استمعت إلى وزير الطاقة وطالبت بتعجيل تعيين الهيئة الناظمة وتحضير خطة قصيرة المدى للكهرباء

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور المقرر الخاص النائب ابراهيم منيمنة والنواب: ندى البستاني، نجاة صليبا، نزيه متى طله ناجي، أنطوان حبشي، حسين جشي، حسين الحاج حسن، غسان حاصباني جميل عبود فادي كرم، أمين شدي، زياد الحواط وسعيد الأسمر.

كما حضر الجلسة وزير الطاقة والمياه جو صدي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان – مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور ابراهيم موسى، مدير التوزيع في المناطق – مؤسسة كهرباء لبنان جبران مرزعاني، مدير الشؤون المشتركة – مؤسسة كهرباء لبنان واصف حنيني ومستشار وزير الطاقة والمياه المهندس رالف اسطفان.

استمعت اللجنة إلى وزير الطاقة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان حول الواقع الحالي لقطاع الكهرباء والخطوات والخطط المستقبلية. فأكدت “وجوب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”. وطلبت من الوزير ومؤسسة كهرباء لبنان “تحضير خطة مرحلية قصيرة المدى (9 -912) شهرا) وعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم”. كما تبلغت اللجنة من الوزير إنجاز مسودة المراسيم التطبيقية لقانون الطاقة المتجددة بانتظار اخذ رأي مجلس شورى الدولة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.