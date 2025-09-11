اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد خرق مسيّرات روسية المجال الجوي لبولندا

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، الخميس، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بناءً على طلب وارسو، عقب خرق مسيّرات قالت بولندا إنها روسية لمجالها الجوي.

وأوضحت الخارجية في منشور عبر منصة “إكس” أن الاجتماع يأتي لبحث تداعيات هذا الخرق الذي تتهم روسيا بالوقوف خلفه.

وفي السياق نفسه، أعلنت بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أنها حدّت من حركة الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد دخول نحو عشرين مسيّرة يُعتقد أنها روسية، إلى أجوائها.

وذكرت وكالة الملاحة الجوية البولندية في بيان، أن هذه القيود ستستمر حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، وقد اتُّخذت لضمان الأمن الوطني.

المصدر: أ.ف.ب.