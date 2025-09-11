الخميس   
    بريطانيا | متظاهرون في لندن يطالبون بسجن رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ

      رفع المتظاهرون أصواتهم خارج “تشاتام هاوس” في لندن، حيث ألقى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلمةً أمام مندوبي مركز أبحاث الشؤون الدولية.

      وصدحت أصوات المتظاهرين بالهتافات الداعمة لغزة، فيما رفعوا الأعلام الفلسطينية مطالبين “بسجن هرستوغ”.

      وكان التقى هرتسوغ برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقر داونينغ ستريت، خلال زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

      وجاءت الزيارة بعد إدانة داونينغ ستريت للضربات الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة التي استهدفت قيادات في حركة حماس.

      وتأتي المباحثات وسط احتجاجات متواصلة ضد “إسرائيل”، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة الحرب المستمرة على القطاع.

