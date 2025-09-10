مجلس الأمن يُرجئ بحث العدوان الإسرائيلي على قطر

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، في بيان لها، أن الاجتماع الطارئ المقرّر للبحث في العدوان الإسرائيلي على قطر، والذي كان مقرّرًا الأربعاء، قد تم تأجيله إلى الخميس.

وقال البيان “أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد (الخميس)، بناءً على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة.”

وكانت العاصمة القطرية، الدوحة، قد تعرّضت، يوم الثلاثاء، لعدوان إسرائيلي استهدف مقرات سكنية لقادة في حركة حماس، ما أدّى إلى استشهاد ستة أشخاص، هم: نجل القيادي في الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه، وثلاثة من مرافقيه، وعنصر أمن قطري.

المصدر: جريدة الاخبار