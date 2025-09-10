الأربعاء   
    تزامنًا مع ذكرى صبرا وشاتيلا.. إعلان فعاليات تضامنية مع غزة في بيروت

    في بيروت ، اطلاق لفعاليات شبكة ” كلنا غزة ، كلنا فلسطين”.

    تقرير: حسين عواد

    المصدر: موقع المنار

    احتجاجات ضد العدوان على غزة مستمرة عالميًا

    آلاف العائلات محاصرة في شمال غرب غزة بين خطر البقاء وصعوبة النزوح

    العميد مصطفى حمدان: ندين الهجوم الإرهابي على العاصمة القطرية الدوحة

