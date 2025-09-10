عراقجي: تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية يتوقف حال تفعيل “آلية الزناد” أو أي اعتداء على البلاد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية متناغم بالكامل مع قانون مجلس الشورى الإسلامي وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني ختامًا لزيارته لمصر، أن أبرز خصوصية في الاتفاق تكمن في الاعتراف بالظروف المستجدة، مع التأكيد على أن التعاون بين إيران والوكالة سيتم ضمن إطار جديد، مشيرًا إلى أن الهواجس الأمنية الإيرانية مشروعة ويجب الاهتمام بها.

وأوضح أن مفاوضاته مع المدير العام للوكالة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات للتوصل إلى نص الاتفاق، إضافة إلى عقده لقاءات مع وزير الخارجية والرئيس المصريين، مؤكدًا أن العلاقات بين طهران والقاهرة تمضي قدمًا بعد إزالة العديد من العقبات، مع وجود فهم وإدراك جيدين للغاية في العلاقات الثنائية.

وأشار عراقجي إلى أن الوثيقة الجديدة تتوقف على ألا يُتخذ أي إجراء معادٍ للجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحًا أنه حتى في حال تفعيل ما يُعرف بـ”آلية الزناد”، فإن تنفيذ الاتفاق سيتوقف بطبيعة الحال.

وشدد على أن جهود وزير الخارجية المصري ساهمت في التوصل إلى الاتفاق بشكل أفضل وأسرع، معربًا عن شكره للحكومة المصرية ووزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، على دعمهم الشخصي.

وزير الخارجية الإيراني #عباس_عراقجي في ختام زيارته لمصر وبعد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن ظروف التعاون مع الوكالة تغيرت بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى ضرورة تعريف إطار جديد للتعاون، وقد قبلت الوكالة في النهاية بهذا الإطار الجديد، ما أدى إلى التوصل إلى الاتفاق الأخير.

وأوضح عراقجي أن قانون مجلس الشورى الإسلامي روعي في نص الاتفاق، بحيث تتحرك إيران ضمن هذا القانون وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي، مشددًا على أن الاتفاق يعترف بحقوق إيران ويهتم بالمخاوف الأمنية، ويعرّف شكلًا جديدًا من التعاون مع الوكالة، وتم إدراج كل مطالب إيران الرئيسية فيه.

وعن تفاصيل الاتفاق، قال عراقجي إنه لا يُمنح أي وصول لمفتشي الوكالة إلا لمحطة بوشهر، مؤكدًا أن الاتفاق لا يستحدث أي وصول جديد، وأن نوع من الوصول مستقبلاً سيُدرس بناءً على التقارير التي تقدمها إيران. وأضاف أن موضوع عمليات التفتيش والوصول سيُبحث في محادثات منفصلة لاحقًا.

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيرانية بالتقدير للرئيس المصري ووزير الخارجية المصري على رعاية ودعم الاتفاق، ما يضفي عليه مصداقية أكبر.

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى تونس، حيث استقبله رسميًا نظيره التونسي محمد علي النفطي، وذلك في إطار جولته الافريقية المستمرة.

ومن المقرر أن يعقد عراقجي لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية التونسي والرئيس التونسي، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالة ارنا