الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم غد الخميس فيتحول الى حار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل.
الخميس:
قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وبشكل ملموس فوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
الجمعة:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يزيد الشعور بالحر.
السبت:
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.