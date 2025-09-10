الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم غد الخميس فيتحول الى حار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وبشكل ملموس فوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الجمعة:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يزيد الشعور بالحر.

السبت:

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.